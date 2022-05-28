Сюрпризи для шотландців. Пятов розповів про підготовку до матчу плей-оф ЧС-2022

Андрій Ярмоленко і Андрій Пятов / Фото: Reuters

Учора у футболістів національної команди України був відновлювальний день після двостороннього спарингу. Табір збірної відвідали українські діти, які змушені були залишити батьківщину через вторгнення Росії.

З яким настроєм підходять гравці "синьо-жовтої" команди до матчу із шотландцями, розповів воротар Шахтаря Андрій Пятов.

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"Сьогодні в нас такий собі напіввихідний день. Добре, що вчора провели спаринг. Одна команда грала в стилі збірної Шотландії, друга — у нашому стилі. Це було зроблено, щоб спробувати протиставити манері шотландців свою гру. Головне, щоб хлопці розуміли, в яких зонах вони мають знаходитися й як виходити з-під жорсткого пресингу майбутнього суперника. Ми готуємося до його стилю, і в нас є невеликі награвання. Не буду розкривати всі карти, але ми відпрацьовуємо деякі моменти, щоб не дати шотландцям шансів забити.

Команда тренується тут уже місяць, а перед війною я був на зборах із "Шахтарем", тому в мене таке враження, що це один безперервний збір. Трохи втоми є, але всі розуміють, що в нас велика мета... Перед самою грою із Шотландією ми повинні відкинути всі сторонні думки, але зараз ми маємо доступ до Інтернету, тож читаємо новини, телефонуємо рідним і близьким і знаємо про ситуацію в країні. Тому день на день не схожий — іноді нормально, іноді переживаєш, бо ракети летять увесь час і несуть загрозу в тому числі й дітям. Але, сподіваюсь, усе буде добре, і ми гарно налаштуємося на матч", – сказав П'ятов в інтерв'ю прес-службі УАФ.

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Нагадаємо, що півфінальний поєдинок плей-оф відбору ЧС-2022 між збірними Шотландії та України відбудеться 1 червня у Глазго на стадіоні "Хемпден Парк" (21.45). Переможець цього протистояння зіграє проти Вельсу за путівку на чемпіонат світу-2022.