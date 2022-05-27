Гравці збірної України зарядилися позитивом перед битвою у Глазго

Тренувальний табір національної команди України відвідали маленькі гості – дітки, які змушені були залишити батьківщину через агресію Росії

Збірна України зустрілася з дітьми-переселенцями / Фото: Колаж: Сьогодні

Збірна України продовжує підготовку у Словенії до відповідальних матчів плей-оф ЧС-2022 та Ліги націй. Тренування та спаринги націлені на фізичну і тактичну підготовку команди. Але не менш важлива налаштованість на матчі.

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Для того щоб додати позитивних емоцій футболістам, у п'ятницю ввечері відбулася тепла зустріч. Близько 150 українських дітей, які були змушені залишити батьківщину через вторгнення Росії, приїхали в гості до збірної України. Із них близько 40 дітей із Центру для розміщення українських біженців у Логатці. Діти привезли із собою малюнки, які подарували гравцям та тренерам.

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Не лишилися без подарунків і маленькі гості. Футболісти залишили свої автографи на м'ячах, синьо-жовтих прапорах та фотокартках, а також сфотографувалися з кожним охочим.

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Головний тренер збірної України Олександр Петраков подякував гостям за підтримку та пообіцяв завоювати путівку на Мундіаль.

"Ми дуже дякуємо за вашу підтримку, увагу та турботу. Знаємо, що наші земляки дуже хочуть повернутися додому, але в Україні все ще небезпечно, передусім для дітей та жінок. Тож нашим українцям хочу побажати терпіння. Віримо в наші збройні сили, які повернуть мир на нашу землю. Ми ж їдемо грати у Глазго й можу вас запевнити: хлопці зроблять усе, щоби потрапити на Кубок світу", – наводить слова Петракова УАФ.

Матч Шотландія – Україна відбудеться 1 червня. Переможець цього протистояння зіграє проти Вельсу за путівку до чемпіонату світу-2022.