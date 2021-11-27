27 листопада 14:00
Минай 0
Динамо 2
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт ЧУ з футболу

Зіграли на нервах. Динамо з пригодами здобуло три очки в Ужгороді

Любомир Луканюк
27 листопада, 16:06
Завдяки голам Віктора Циганкова та Миколи Шапаренка кияни у Прем'єр-лізі обіграли Минай

Циганков відкрив рахунок у матчі / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Сьогодні в Ужгороді пройшов матч 16-го туру чемпіонату України з футболу. Минай поступився Динамо – 0:2.

Гостям удалося забити швидкий гол. Горін сфолив на Буяльському та рефері призначив пенальті. З 11 метрів точно пробив Циганков.

Реклама

Незабаром Гармаш міг подвоїти перевагу киян, але після його удару м'яч влучив у перекладину.

За весь перший тайм Минай жодного разу не вдарив по воротах Динамо! За те після перерви закарпатці змусили понервувати гостей.

Спочатку штанга врятувала киян після удару Селезньова.

Реклама

Потім арбітр думав призначити пенальті у ворота динамівців після падіння Ахмедзаде, але VAR підказав, що цього не варто робити.

Та й Месхі з ближньої дистанції мав мінімум потрапляти у площину воріт.

А у компенсований час Сидорчук прострілив у штрафний майданчик і Шапаренко поставив крапку у цьому матчі.

Реклама

Мінай – Динамо – 0:2
Голи: Циганков (12, пен.), Шапаренко (90+6)

Минай: Кучер, Гончар, Горін, Семенко (Матич, 46), Синегуб, Петрусенко, Книш, Кулієв, Хахльов (Месхі, 46), Білоног (Селезньов, 46), Ахмедзаде (Коваленко, 82).

Динамо: Бущан, Кендзьора (Караваєв, 77), Забарний, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Циганков (Антюх, 90+3), Буяльський, Вербич (Де Пена, 62), Гармаш (Шкурін, 76).

Турнірна таблиця