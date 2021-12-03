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Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
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Зіграв вище всяких похвал. Де Дзербі оцінив героя суперпоєдинку

Сергій Шаховець
3 грудня, 20:27
Головний тренер Шахтаря залишився задоволений зіграним матчем проти Львова та дав оцінку найкращому гравцю зустрічі – Михайлу Мудрику

Роберто Де Дзербі задоволений Мудриком / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

"Гірники" здобули переконливу перемогу над Львовом 6:1 та одноосібно очолили турнірну таблицю чемпіонату України.

Один зі своїх найкращих матчів у футболці Шахтаря провів атакуючий хавбек "померанчево-чорних" Михайло Мудрик. Аналіз дій своєї команди та окремих гравців провів наставник "гірників" Роберто Де Дзербі.

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"Почали дуже повільно. Не можна пропускати голи, коли суперник за тайм двічі був на нашій половині. Добре, що другий тайм провели інакше, створили багато моментів. Потрібно забивати більше голів, коли є така можливість.

Лівий фланг атаки? Думаю, зі старту сезону більше голів у нас було створено із правого краю, а зараз усе вийшло інакше. Зліва Корнієнко та Мудрик зіграли дуже добре.

В Україні дуже складний чемпіонат . Тут іноді можна не побачити небезпеку та отримати проблему, коли м'яч уже у твоїх воротах. Потрібно завжди бути готовим", – сказав Де Дзербі в ефірі каналу Футбол 1.


Зазначимо, що вінгер Шахтаря Михайло Мудрик у матчі проти Львова зробив три гольові передачі та заробив пенальті.

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Цього сезону 20-річний футболіст міцно застовпив за собою місце в основі "гірників" і зіграв 17 матчів у всіх турнірах. В активі Мудрика два забиті голи та 7 асистів.

А нещодавно ми розповідали, як Михайло Мудрик підкорив фанів мадридського Реалу. Вінгер Шахтаря зірвав оплески на Сантьяго Бернабеу

Мудрик у матчі проти Реала / Фото: REUTERS