Світоліна у півфіналі Олімпіади! З ким і коли зіграє далі

Еліна Світоліна на Олімпіаді-2020 / Фото: REUTERS
Поєдинок 1/4 фіналу тривав трохи більше півтори години і завершився перемогою Еліни з рахунком 6:4, 6:4.
За путівку до фіналу Світоліна посперечається з переможницею пари Паула Бадоса (Іспанія) – Маркета Вондрусова (Чехія).
Цей поєдинок пройде сьогодні пізніше, а сам півфінальний поєдинок запланований на 29 червня, початок – після 5 години ранку по Києву.
На нашому сайті є таблиця з усіма результатами українських спортсменів на Олімпіаді-2020, де ми окремо виділяємо призерів Ігор в Токіо.
Крім цього, ви можете ознайомитися з загальним медальним заліком Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.
Також на нашому сайті є розклад Олімпіади-2020 по днях. У графіку окремо виділені всі медальні старти.
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