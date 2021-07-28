Світоліна у півфіналі Олімпіади! З ким і коли зіграє далі

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у півфінал тенісного турніру на Олімпіади-2020! Рано вранці в середу українка розібралася з Камілою Джорджі з Італії

Еліна Світоліна на Олімпіаді-2020 / Фото: REUTERS

Поєдинок 1/4 фіналу тривав трохи більше півтори години і завершився перемогою Еліни з рахунком 6:4, 6:4.

За путівку до фіналу Світоліна посперечається з переможницею пари Паула Бадоса (Іспанія) – Маркета Вондрусова (Чехія).

Цей поєдинок пройде сьогодні пізніше, а сам півфінальний поєдинок запланований на 29 червня, початок – після 5 години ранку по Києву.

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