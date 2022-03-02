Світоліна розгромила росіянку (відео)

Світоліна змусила Потапову зачохлити ракетку / Фото: Reuters

Еліна Світоліна здобула перемогу над Анастасією Потаповою у двох сетах, віддавши суперниці лише три гейми – 6:2, 6:1.

Щоб здолати суперницю, першій ракетці України знадобилося лише 64 хвилини.

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Зазначимо, що Світоліна відмовлялася грати з Потаповою та будь-якою іншою спортсменкою з Росії чи Білорусі, якщо тільки їх не переведуть до статусу нейтральних спортсменів. Перед матчем Світоліну запевнили, що Потапова не матиме жодних атрибутів, що вказують на Росію.

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Усі призові, зароблені відтепер, Еліна віддає українській армії.

У другому колі Світоліна зіграє проти Вікторії Томової з Болгарії. Матч заплановано на 3 березня.

Раніше українець вліпив ляпас босу європейського тенісу за ганебну заяву щодо Росії.

Також ми писали про іншу перемогу над окупантом: український боксер Хижняк побив росіянина у Болгарії.