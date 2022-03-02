Свитолина разгромила россиянку (видео)

Свитолина заставила Потапову зачехлить ракетку / Фото: Reuters
Элина Свитолина одержала победу над Анастасией Потаповой в двух сетах, отдав сопернице всего три гейма – 6:2, 6:1.
Чтобы одолеть соперницу, первой ракетке Украины понадобилось всего 64 минуты.
Отметим, что Свитолина отказывалась играть с Потаповой и любой другой спортсменкой из России или Беларуси, если только их не переведут в статус нейтральных спортсменов. Перед матчем Свитолину заверили, что у Потаповой не будет никаких атрибутов, указывающих на Россию.
Все призовые, заработанные отныне, Элина отдает украинской армии.
Во втором круге Свитолина сыграет против Виктории Томовой из Болгарии. Матч запланирован на 3 марта.
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