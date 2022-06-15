Суперкубок змінять заради США: скоро буде новий футбольний турнір

Лігу чемпіонів-2022 виграв Реал

УЄФА продовжує експерименти у європейському футболі. З 2024 року Лігу чемпіонів чекає кардинальна зміна. А тут виявилося, що УЄФА планує провести новий клубний турнір влітку 2024 року.

За інформацією джерела, у турнірі візьмуть участь чотири клуби, серед яких буде чинний переможець Ліги чемпіонів. За яким принципом відбиратимуться інші три команди, поки що невідомо.

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Змагання проходитиме у форматі "Фіналу чотирьох". Очікується, що перший розіграш турніру відбудеться у США, повідомляє L'Equipe.

Ще одне нововведення: чинний переможець Ліги чемпіонів не зіграє у матчі за Суперкубок УЄФА. Проте цей турнір не буде скасований. У матчі за Суперкубок гратимуть переможці Ліги Європи та Ліги конференцій.

Нагадаємо, у сезоні-2021/2022 переможцем Ліги чемпіонів УЄФА став Реал, який обіграв у фіналі Ліверпуль

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Лігу Європи виграв Айнтрахт .

А Рома перемогла у Лізі конференцій .