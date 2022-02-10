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Супергол Гармаша: Динамо виграло у Туреччині (відео)

Олег Люлька
10 лютого, 11:52
Серію контрольних матчів на турецькому зборі київське Динамо завершило на мажорній ноті

Динамо - Широкі Брієг - 4:1 / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

У заключному спарингу на зборі в Туреччині команда Мірчі Луческу обіграла Широкі Брієг, який перебуває на п'ятому місці в чемпіонаті Боснії та Герцеговини. Поєдинок завершився з рахунком 4:1 на користь Динамо.

Динамо – Широкі Брієг – 4:1
Голи: Шапаренко, 15 пен, Гармаш, 34, Ванат, 47, Шапаренко, 80 – Мужан, 68, пен

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Окрасою матчу став гол у виконанні Дениса Гармаша, який з лету пробив з кута штрафного майданчика – і м'яч парашутом над кіпером залетів у далеку дев'ятку воріт Широкі Брієг.

ШЕДЕВР ГАРМАША

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ВІДЕО МАТЧУ

Нагадаємо, напередодні Динамо вийшло до 1/8 фіналу юнацької Ліги УЄФА, обігравши в серії пенальті у гостях іспанське Депортиво.