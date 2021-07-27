Суддівський розбір 1-го туру УПЛ: безпомилковий старт увінчався вакханалією в Полтаві

Михайло Метревелі розібрав суддівство арбітрів в 1 турі чемпіонату України

Експерт телеканалу "Футбол" Михайло Метревелі спеціально для.segodnya.ua/ua починає новий сезон щотижневого огляду суддівських підсумків туру УПЛ. Всі матчі, всі спірні моменти першого туру УПЛ – у фокусі відомого футбольного експерта.

Михайло Метревелі:

Ось і стартував новий сезон в елітному футбольному дивізіоні. Ми сподіваємося на те, що цього разу елітними будуть не тільки якість гри у виконанні 16 команд, а й якість арбітражу. У першому турі в цьому плані все було більш-менш пристойно до останнього, сьомого матчу туру між Ворсклою і Дніпром-1, що відбувся в понеділок. Юрію Іванову і його асистентам, на жаль, не вдалося впоратися з власним хвилюванням і високими швидкостями поєдинку. Через це низка серйозних помилок, що вплинули на підсумковий результат, змазав загальне хороше враження про якість суддівства в стартовому турі. Будемо вважати, що це було прикрим і рідкісним епізодом нової історії найсильнішої футбольної ліги країни і подібне явище ми більше не побачимо!

ЛЬВІВ – МАРІУПОЛЬ

Арбітр – Максим Козиряцький. Матч був легким для арбітражу. Команди грали коректно і мало фолили. VAR на матчі не працював.

/ Фото: Facebook

Розглянути варто один епізод. На 69-й хвилині Чірьяк у верховій боротьбі вдарив ліктем Очеретько. Арбітр залишив епізод без уваги. Це помилка. Варто показати гравцеві Львова жовту картку.

оцінка: 8/10

ВЕРЕС – КОЛОС

Арбітр – Дмитро Панчишин. Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди багато фолили. VAR на матчі не працював.

Ключовими для арбітражу були два епізоди. На 36-й хвилині Сергійчук впав у штрафному після боротьби з Павловцем. Арбітр дав продовжити гру. Це вірне рішення. Контакт між гравцями був, але це був звичайний ігровий епізод. Захисник Колоса не порушував правила.

На 71-й хвилині Немчанінов небезпечно зіграв високо піднятою ногою і ледь не влучив по голові Золотову. Арбітр зафіксував фол, але обійшовся без жовтої картки для гравця Вереса.

Не можна сказати, що це помилка, але рішення було занадто ліберальним. Немчанінов все ж заслуговував попередження за небезпечну гру.

Оцінка: 8/10

ШАХТАР – ІНГУЛЕЦЬ

Арбітр – Дмитро Кривушкін. Матч для арбітражу був досить легким. Команди грали без особливої грубості. VAR на матчі не працював.

Ключовим був один епізод. На 67-й хвилині Патрік забив гол. Арбітр зафіксував офсайд у Траоре, який віддав гольовий пас, і взяття воріт не зарахував. Це вірне рішення. Форвард Шахтаря на цілий корпус був ближче до воріт, ніж останній захисник Інгульця.

Оцінка: 8/10

МЕТАЛІСТ 1925 – РУХ

Арбітр – Дмитро Бондаренко. Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди багато фолили. VAR на матчі не працював.

Ключовим для арбітражу був один епізод. На 92-й хвилині Кондраков впав у штрафному, зображуючи контакт з боку Жичикова. Арбітр показав гравцеві Руху жовту картку за симуляцію. Це вірне рішення. Кондраков відкрито малював, а контакту з боку гравця Металіста 1925 не було.

Оцінка: 8/10

ЗОРЯ – ОЛЕКСАНДРІЯ

Арбітр – Володимир Новохатний. Матч для арбітражу був середньої тяжкості. Команди багато фолили. VAR на матчі не працював.

Розглянути варто один епізод. На 93-й хвилині Кочергін впав перед штрафним після підкату Кожушка. Арбітр показав гравцеві Зорі жовту картку за симуляцію.

Це помилка. Кожушко вдарив Кочергіна по нозі, так що повинен був бути штрафний на користь Зорі і жовта для гравця Олександрії.

Оцінка: 7/10

ДЕСНА – ЧОРНОМОРЕЦЬ

Арбітр – Олексій Деревінський. Матч для арбітражу був середньої тяжкості. Команди мало фолили, але була низка спірних епізодів. VAR на матчі не працював.

Ключовими для арбітражу були два епізоди. На 39-й хвилині Білошевський вдарив Тотовицького ззаду по нозі і зірвав небезпечну атаку. Арбітр зафіксував фол і показав гравцеві Чорноморця другу жовту картку.

Це вірне рішення. Судячи з повторів, Білошевський не хотів бити Тотовицького, але контакт був і він зірвав вихід гравця Десни на вільний простір. Так що попередження виправдано.

На 78-й хвилині Ванат впав у штрафному, намагаючись обіграти Литовку. Арбітр показав гравцеві Чорноморця жовту картку за симуляцію. Це вірне рішення.

Ванат сам виставив ногу, щоб спровокувати контакт з Литовкою. При цьому навіть такого контакту навряд чи було б достатньо, щоб збити гравця з ніг, так що форвард Чорноморця домалював своє падіння.

Оцінка: 8/10

ВОРСКЛА – ДНІПРО-1

Арбітр – Юрій Іванов. Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди порівняно мало фолили, але була низка спірних епізодів. VAR на матчі не працював.

Ключовим для арбітражу була низка епізодів. На 39-й хвилині Чуже впав у штрафному після боротьби з Пердутою. Арбітр проігнорував епізод і дав продовжити гру.

Це вірне рішення. Контакт був, так що звинувачувати гравця Дніпро-1 в симуляції не можна було. Але і на пенальті епізод не тягнув. Це була звичайна ігрова боротьба.

На 55-й хвилині Пердута впав у штрафному після боротьби з Джурасеком. Арбітр дав продовжити гру. З великою часткою ймовірності арбітр помилився. Гравець Дніпро-1 не зіграв у м'яч і вдарив по нозі свого суперника. Були всі підстави для пенальті.

На 56-й хвилині Логінов пішов у підкат проти Кане. Арбітр зафіксував фол і показав гравцеві Дніпро-1 другу жовту картку. Це помилка.

По-перше, гравець Ворскли почав падати сам задовго до можливого контакту. По-друге, підкат не був грубим або небезпечним. Навіть якби був контакт, то це був би максимум штрафний удар, але без жовтої картки. Тим більше другої.

На 67-й хвилині Ворскла вийшла вперед завдяки автоголу Сватка. Арбітр його зарахував, і схоже, що припустився помилки. До самого епізоду з автоголом питань немає, але судячи з повторів, на початку цієї атаки був офсайд у Пуцліна. Момент "на тоненького", але офсайд швидше був, ніж ні. Так що атака полтавчан мала бути зупинена на самому початку.

На 72-й хвилині Довбик забив гол. Арбітр зарахував взяття воріт. Це груба помилка. Форвард Дніпро-1 перебував у метровому офсайді. Немає ніяких логічних пояснень, як боковий арбітр міг не помітити такий офсайд, враховуючи, що він перебував у відмінній позиції і повинен був бачити епізод.

Оцінка: 5/10