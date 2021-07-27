Судейский разбор 1-го тура УПЛ: безошибочный старт увенчался вакханалией в Полтаве

Михаил Метревели разобрал судейство арбитров в 1 туре чемпионата Украины

Эксперт телеканала Футбол Михаил Метревели специально для Segodnya.ua начинает новый сезон еженедельного обзора судейских итогов тура УПЛ. Все матчи, все спорные моменты первого тура УПЛ – в фокусе известного футбольного эксперта.

Михаил Метревели:

Вот и стартовал новый сезон в элитном футбольном дивизионе. Мы надеемся на то, что в этот раз элитными будут не только качество игры в исполнении 16 команд, но и качество арбитража. В первом туре в этом плане все было более-менее пристойно до последнего, седьмого матча тура между Ворсклой и Днепром-1, состоявшегося в понедельник. Юрию Иванову и его ассистентам, к сожалению, не удалось справиться с собственным волнением и высокими скоростями поединка. В результате ряд серьезных ошибок, повлиявших на итоговый результат, смазал общее хорошее впечатление о качестве судейства в стартовом туре. Будем считать, что это было досадным и редким эпизодом новой истории сильнейшей футбольной лиги страны и подобное явление мы больше не увидим!

ЛЬВОВ – МАРИУПОЛЬ

Арбитр – Максим Козыряцкий. Матч был легким для арбитража. Команды играли корректно и мало фолили. VAR на матче не работал.

/ Фото: Facebook

Рассмотреть стоит один эпизод. На 69-й минуте Чирьяк в верховой борьбе ударил локтем Очеретько. Арбитр оставил эпизод без внимания. Это ошибка. Стоило показать игроку Львова желтую карточку.

Оценка: 8 / 10

ВЕРЕС – КОЛОС

Арбитр – Дмитрий Панчишин. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды много фолили. VAR на матче не работал.

Ключевыми для арбитража были два эпизода. На 36-й минуте Сергийчук упал в штрафной после борьбы с Павловцом. Арбитр дал продолжить игру. Это верное решение. Контакт между игроками был, но это был обычный игровой эпизод. Защитник Колоса не нарушал правила.

На 71-й минуте Немчанинов опасно сыграл высокоподнятой ногой и едва не попал по голове Золотову. Арбитр зафиксировал фол, но обошелся без желтой карточки для игрока Вереса.

Нельзя сказать, что это ошибка, но решение было слишком либеральным. Немчанинов все же заслуживал предупреждения за опасную игру.

Оценка: 8 / 10

ШАХТЕР – ИНГУЛЕЦ

Арбитр – Дмитрий Кривушкин. Матч для арбитража был довольно легким. Команды играли без особой грубости. VAR на матче не работал.

Ключевым был один эпизод. На 67-й минуте Патрик забил гол. Арбитр зафиксировал офсайд у Траоре, отдавшего голевой пас, и взятие ворот не засчитал. Это верное решение. Форвард Шахтера на целый корпус был ближе к воротам, чем последний защитник Ингульца.

Оценка: 8 / 10

МЕТАЛЛИСТ-1925 – РУХ

Арбитр – Дмитрий Бондаренко. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды много фолили. VAR на матче не работал.

Ключевым для арбитража был один эпизод. На 92-й минуте Кондраков упал в штрафной, изображая контакт со стороны Жичикова. Арбитр показал игроку Руха желтую карточку за симуляцию. Это верное решение. Кондраков открыто рисовал, а контакта со стороны игрока Металлиста-1925 не было.

Оценка: 8 / 10

ЗАРЯ – АЛЕКСАНДРИЯ

Арбитр – Владимир Новохатний. Матч для арбитража был средней тяжести. Команды много фолили. VAR на матче не работал.

Рассмотреть стоит один эпизод. На 93-й минуте Кочергин упал перед штрафной после подката Кожушко. Арбитр показал игроку Зари желтую карточку за симуляцию.

Это ошибка. Кожушко ударил Кочергина по ноге, так что должен был быть штрафной в пользу Зари и желтая для игрока Александрии.

Оценка: 7 / 10

ДЕСНА – ЧЕРНОМОРЕЦ

Арбитр – Алексей Деревинский. Матч для арбитража был средней тяжести. Команды мало фолили, но был ряд спорных эпизодов. VAR на матче не работал.

Ключевыми для арбитража были два эпизода. На 39-й минуте Билошевский ударил Тотовицкого сзади по ноге и сорвал опасную атаку. Арбитр зафиксировал фол и показал игроку Черноморца вторую желтую карточку.

Это верное решение. Судя по повторам, Билошевский не хотел бить Тотовицкого, но контакт был и он сорвал выход игрока Десны на свободное пространство. Так что предупреждение оправдано.

На 78-й минуте Ванат упал в штрафной, пытаясь обыграть Литовку. Арбитр показал игроку Черноморца желтую карточку за симуляцию. Это верное решение.

Ванат сам выставил ногу, чтобы спровоцировать контакт с Литовкой. При этом даже такого контакта вряд ли было бы достаточно, чтобы сбить игрока с ног, так что форвард Черноморца дорисовывал свое падение.

Оценка: 8 / 10

ВОРСКЛА – ДНЕПР-1

Арбитр – Юрий Иванов. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды сравнительно мало фолили, но был ряд спорных эпизодов. VAR на матче не работал.

Футбольный судья Юрий Иванов

Ключевым для арбитража был ряд эпизодов. На 39-й минуте Чуже упал в штрафной после борьбы с Пердутой. Арбитр проигнорировал эпизод и дал продолжить игру.

Это верное решение. Контакт был, так что обвинять игрока Днепр-1 в симуляции было нельзя. Но и на пенальти эпизод не тянул. Это была обычная игровая борьба.

На 55-й минуте Пердута упал в штрафной после борьбы с Джурасеком. Арбитр дал продолжить игру. С большой долей вероятности, арбитр совершил ошибку. Игрок Днепр-1 не сыграл в мяч и ударил по ноге своего соперника. Были все основания для пенальти.

На 56-й минуте Логинов пошел в подкат против Кане. Арбитр зафиксировал фол и показал игроку Днепр-1 вторую желтую карточку. Это ошибка.

Во-первых, игрок Ворсклы начал падать сам задолго до возможного контакта. Во-вторых, подкат не был грубым или опасным. Даже если бы был контакт, то это был бы максимум штрафной удар, но без желтой карточки. Тем более второй.

На 67-й минуте Ворскла вышла вперед благодаря автоголу Сватка. Арбитр его засчитал и похоже, что допустил ошибку. К самому эпизоду с автоголом вопросов нет, но судя по повторам, в начале этой атаки был офсайд у Пуцлина. Момент "на тоненького", но офсайд скорее был, чем нет. Так что атака полтавчан должна была быть остановлена в самом начале.

На 72-й минуте Довбик забил гол. Арбитр засчитал взятие ворот. Это грубейшая ошибка. Форвард Днепр-1 находился в метровом офсайде. Нет никаких логичных объяснений, как боковой арбитр мог не заметить такой офсайд, учитывая, что он находился в отличной позиции и должен был видеть эпизод.

Оценка: 5 / 10