Сутичка тренерів і моторошна травма Ковальця: Ворскла виграла рубку з Олександрією

Олександрія - Ворскла - 1:2 / Фото: Офіційний сайт ФК "Олександрія"
Полтавська Ворскла в гостьовому матчі 11-го туру УПЛ обіграла Олександрію 2:1 і вийшла на третій рядок у турнірній таблиці, обійшовши Дніпро-1.
Олександрія – Ворскла – 1:2
Голи: Калюжний, 53 – Рангел, 13, 39
Вилучення: Кожушко (76, Олександрія, друге попередження)
ВІДЕО ГОЛІВ
ВІДЕО ВИЛУЧЕННЯ КОЖУШКА
Олександрія не тільки програла, але і втратила свого лідера – Кирила Ковальця. В середині першого тайму він невдало приземлився на газон після верхової боротьби за м'яч з Олександром Скляром, зазнавши травми коліна. Сина ексзірки Динамо Сергія Ковальця з поля виносили на носилках. Судячи з усього, з гри півзахисник вибув надовго.
Відзначимо, що Олександрія догравала матч з Ворсклою в меншості – на 76-й хвилині вилучили Кожушка.
Тоді ж арбітр Микола Балакін вилучив із технічної зони асистента головного тренера Олександрії Сергія Лактіонова і наставника Ворскли Юрія Максимова. Між Лактіоновим і Максимовим сталася сутичка, але до бійки не дійшло.
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