17 жовтня 14:00
Минай 0
Десна 0
17 жовтня 19:30
Олександрія 1
Ворскла 2
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
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Сутичка тренерів і моторошна травма Ковальця: Ворскла виграла рубку з Олександрією

Олег Люлька
17 жовтня, 21:33
Арбітр вилучив Максимова і асистента головного тренера Олександрії, Ковалець зламався, а Ворскла в підсумку здобула перемогу з рахунком 2:1

Олександрія - Ворскла - 1:2 / Фото: Офіційний сайт ФК "Олександрія"

Полтавська Ворскла в гостьовому матчі 11-го туру УПЛ обіграла Олександрію 2:1 і вийшла на третій рядок у турнірній таблиці, обійшовши Дніпро-1.

Олександрія – Ворскла – 1:2
Голи: Калюжний, 53 – Рангел, 13, 39
Вилучення: Кожушко (76, Олександрія, друге попередження)

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ВІДЕО ГОЛІВ

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ВІДЕО ВИЛУЧЕННЯ КОЖУШКА

Олександрія не тільки програла, але і втратила свого лідера – Кирила Ковальця. В середині першого тайму він невдало приземлився на газон після верхової боротьби за м'яч з Олександром Скляром, зазнавши травми коліна. Сина ексзірки Динамо Сергія Ковальця з поля виносили на носилках. Судячи з усього, з гри півзахисник вибув надовго.

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Відзначимо, що Олександрія догравала матч з Ворсклою в меншості – на 76-й хвилині вилучили Кожушка.

Тоді ж арбітр Микола Балакін вилучив із технічної зони асистента головного тренера Олександрії Сергія Лактіонова і наставника Ворскли Юрія Максимова. Між Лактіоновим і Максимовим сталася сутичка, але до бійки не дійшло.

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