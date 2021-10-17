17 октября 14:00
Минай 0
Десна 0
17 октября 19:30
Александрия 1
Ворскла 2
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
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Стычка тренеров и жуткая травма Ковальца: Ворскла выиграла рубку с Александрией

Олег Люлька
17 октября, 21:33
Арбитр удалил Максимова и ассистента главного тренера Александрии, Ковалец сломался, а Ворскла в итоге добыла победу со счетом 2:1

Александрия - Ворскла - 1:2 / Фото: Официальный сайт ФК "Александрия"

Полтавская Ворскла в гостевом матче 11-го тура УПЛ обыграла Александрию 2:1 и вышла на третье место в турнирной таблице, обойдя Днепр-1.

Александрия – Ворскла – 1:2
Голы: Калюжный, 53 – Рангел, 13, 39
Удаление: Кожушко (76, Александрия, второе предупреждение)

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ВИДЕО ГОЛОВ

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ВИДЕО УДАЛЕНИЯ КОЖУШКО

Александрия не только проиграла, но и потеряла своего лидера – Кирилла Ковальца. В середине первого тайма он неудачно приземлился на газон после верховой борьбы за мяч с Александром Скляром, получив травму колена. Сына экс-звезды Динамо Сергея Ковальца с поля уносили на носилках. Судя по всему, из игры полузащитник выбыл надолго.

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Отметим, что Александрия доигрывала матч с Ворсклой в меньшинстве – на 76-й минуте был удален Кожушко.

Тогда же арбитр Николай Балакин удалил из технической зоны ассистента главного тренера Александрии Сергея Лактионова и наставника Ворсклы Юрия Максимова. Между Лактионовым и Максимовым произошла стычка, но до драки не дошло.

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