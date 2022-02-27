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Динамо --
12 березня 00:00
Шахтар --
Минай --
12 березня 00:00
Ворскла --
Зоря --
12 березня 00:00
Верес --
Десна --
12 березня 00:00
Дніпро-1 --
Металіст 1925 --
12 березня 00:00
Львів --
Рух --
12 березня 00:00
Олександрія --
Чорноморець --
12 березня 00:00
Маріуполь --
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"Стріляють вже четверту добу". Легенда Динамо опинився у центрі російських бомбардувань

Сергій Шаховець
27 лютого, 12:56
Ексфутболіст збірної України Владислав Ващук разом з сім'єю рятується від російських обстрілів в укритті Гостомеля

Владислав Ващук перебуває в укритті в Гостомелі / Фото: Facebook, Колаж: Сьогодні

Свого часу Владислав Ващук грав у складі московського Спартака та товаришував із капітаном "червоно-білих" Єгором Тітовим. Тепер російські "брати" засипають українські міста і села снарядами та ракетами.

Що таке бомбардування, Владислав знає не з чуток.

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"Друзі! Четвертий день я перебуваю в Гостомелі з дітьми. Наразі відключили електроенергію – відповідно зв'язку більше не буде. Бережемо заряди на телефонах, тож дзвонити не треба.

У нас поки що все ок. Сидимо у підвалі – рахуємо вибухи. Ракета прилетіла за паркан. Стріляють вже четверту добу, практично без перерви. Про "втікай" не пишіть – поїхати звідси неможливо. Безпечніше залишатися у підвалі. Сподіваюся на швидкий розвиток подій. Все буде добре. Миру нам усім", – написав Ващук у Facebook.

Нагадаємо, 2003 року Владислав зі скандалом перейшов до московського Спартака. Фанати динамівців досі не можуть пробачити такий вчинок вихованця біло-синіх.

До початку війни з Росією Ващук був віцепрезидентом Асоціації пляжного футболу України.