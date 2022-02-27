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5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
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Колос --
5 марта 00:00
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Черноморец --
5 марта 00:00
Десна --
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Колос --
Динамо --
12 марта 00:00
Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
12 марта 00:00
Мариуполь --
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"Стреляют уже четвертые сутки". Легенда Динамо оказался в центре российских бомбардировок

Сергей Шаховец
27 февраля, 12:56
Экс-футболист сборной Украины Владислав Ващук вместе с семьей спасается от российских обстрелов в убежище Гостомеля

Владислав Ващук находится в убежище в Гостомеле / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня

В свое время Владислав Ващук играл в составе московского Спартака и дружил с капитаном "красно-белых" Егором Титовым. Теперь русские "братья" засыпают украинские города и села снарядами и ракетами.

Что такое бомбардировка, Владислав знает не понаслышке.

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"Друзья! Четвертый день я нахожусь в Гостомеле с детьми. Сейчас отключили электроэнергию – соответственно связи больше не будет. Бережем заряды на телефонах, поэтому звонить не надо.

У нас пока все ок. Сидим в подвале – считаем взрывы. Ракета прилетела прямо за забор. Стреляют уже четвертые сутки, практически без перерыва. Про "уезжай" не пишите – уехать отсюда невозможно. Безопаснее оставаться в подвале. Надеюсь на быстрое развитие событий. Все будет хорошо. Мира нам всем", – написал Ващук в Facebook.

Напомним, в 2003 году Владислав со скандалом перешел в московский Спартак. Фанаты динамовцев до сих пор не могут простить такой поступок воспитаннику "бело-синих".

До начала войны с Россией Ващук являлся вице-президентом Ассоциации пляжного футбола Украины.