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Стріляли по горобцях? Джима та Підручний провалили Різдвяну гонку

Сергій Шаховець
28 грудня, 21:31
Сьогодні у Рупольдингу відбулася традиційна Різдвяна гонка. Українці Юлія Джима та Дмитро Підручний були другими у мас-старті, але у персьюті фінішували восьмими

Австрійці Ліза Тереза Гаузер та Фелікс Ляйтнер виграли Різдвяну гонку-2021 / Фото: Getty Images

У вівторок, 28 грудня, у Рупольдингу відбулася остання біатлонна гонка у 2021 році. У зв'язку із коронавірусними обмеженнями змагання пройшли без глядачів.

Кваліфікація у цій Різдвяній гонці проходить у вигляді мас-старту. Після першого етапу лідерство захопила українка Юлія Джима, яка відстрілялася чудово. Але на наступних вогневих рубежах наші спортсмени заробили 7 кіл штрафу і зрештою фінішували другими з відставанням більш ніж за хвилину.

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Таким чином, гонку переслідування українські біатлоністи стартували з другої позиції. Джима та Підручний стали найгіршими стрілками фінальної частини, настрілявши відразу 13 промахів, тоді як усі суперники помилялися максимум 8 разів.

Проте українці зуміли дістатися фінішу восьмими, залишивши за спиною команди Канади, а також Німеччини у складі Ванесси Хінц та Бенедикта Долля.

Перемогу здобули австрійці, які не закрили лише дві мішені. У боротьбі за друге місце росіяни випередили чехів, а чемпіони мас-старту Яніна Геттіх та Ерік Лессер зупинилися за крок від п'єдесталу пошани.

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Результати гонки:

1. Ліза Тереза Гаузер / Фелікс Ляйтнер (2) 32:15,5
2. Євгенія Буртасова / Матвій Єлісєєв (3) +56,8
3. Маркета Давидова / Міхал Крчмарж (5) +59,7
4. Яніна Геттіг / Ерік Лессер (8) +1:19,1
5. Олена Геккі / Йоша Буркгальтер (6) +1:19,2
6. Марі Едер / Теро Сеппяля (7) +1:32,7
7. Доротея Вірер / Лукас Гофер (6) +1:58,7
8. Юлія Джима / Дмитро Підручний (13) +2:27,0
9. Емма Ландер / Скотт Гоу (8) +2:32,3
10. Ванесса Гінц / Бенедикт Долль (8) +2:40,3