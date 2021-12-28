Стреляли по воробьям? Джима и Пидручный провалили Рождественскую гонку

Австрийцы Лиза Тереза Хаузер и Феликс Ляйтнер выиграли Рождественскую гонку-2021 / Фото: Getty Images

Во вторник, 28 декабря, в Рупольдинге состоялась последняя биатлонная гонка в 2021 году. В связи с коронавирусными ограничениями соревнования прошли без зрителей.

Квалификация в этой Рождественской гонке проходит в виде масс-старта. После первого этапа лидерство захватила украинка Юлия Джима, которая отстрелялась на отлично. Но на следующих огневых рубежах наши спортсмены заработали 7 кругов штрафа и в итоге финишировали вторыми с отставанием в более чем минуту.

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Таким образом, гонку преследования украинские биатлонисты стартовали со второй позиции. Джима и Пидручный стали худшими стрелками финальной части, настреляв сразу 13 промахов, в то время как все соперники ошибались максимум 8 раз.

Тем не менее украинцы сумели добраться до финиша восьмыми, оставив за спиной команды Канады, а также Германии в составе Ванессы Хинц и Бенедикта Долля.

Победу одержали австрийцы, которые не закрыли лишь две мишени. В борьбе за второе место россияне опередили чехов, а чемпионы масс-старта Янина Хеттих и Эрик Лессер остановились в шаге от пьедестала почета.

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Результаты гонки:

1. Лиза Тереза Хаузер / Феликс Ляйтнер (2) 32:15,5

2. Евгения Буртасова / Матвей Елисеев (3) +56,8

3. Маркета Давидова / Михал Крчмарж (5) +59,7

4. Янина Хеттих / Эрик Лессер (8) +1:19,1

5. Лена Хекки / Йоша Буркгальтер (6) +1:19,2

6. Мари Эдер / Теро Сеппяля (7) +1:32,7

7. Доротея Вирер / Лукас Хофер (6) +1:58,7

8. Юлия Джима / Дмитрий Пидручный (13) +2:27,0

9. Эмма Ландер / Скотт Гоу (8) +2:32,3

10. Ванесса Хинц / Бенедикт Долль (8) +2:40,3