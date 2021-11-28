28 листопада 14:00
Інгулець 0
Шахтар 1
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини біатлону

Стріляємо влучно, біжимо повільно: результат чоловічого спринту в біатлоні

Андрій Трофімов
28 листопада, 16:28
Спринтерські перегони виграв швед Себастьян Самуельсон, а Дмитро Підручний посів лише 21-е місце

Дмитро Підручний / Фото: biathlon.com.ua

Шведський Естерсунд сьогодні прийняв одразу дві гонки Кубка світу з біатлону. У жіночому спринті наші біатлоністки були далеко від призових місць. Не особливо ближчими виявилися і чоловіки.

Лідер української команди Дмитро Підручний гідно пройшов стрільбище – нуль промахів. Але швидкість нашого біатлоніста не дозволила поборотись навіть за квіткову церемонію.

Реклама

Ще після індивідуальних перегонів Дмитро нарікав, що поки що немає хорошої швидкості. Через відсутність контрольних перегонів йому поки що важко відчути змагальний ритм.

Виграв спринт господар траси Себастьян Самуельсон. Швед "привіз" своєму найближчому переслідувачу відчутні 12 секунд.

Результати спринту

Реклама
  • 1. Себастьян Самуельссон (Швеція) – 22.33,5 (0+0)
  • 2. Йоханнес Тінгнес Бьо (Норвегія) – +12,2 (0+0)
  • 3. Емільєн Жаклен (Франція) – +23,2 (0+1)
  • ...
  • 21. Дмитро Підручний (Україна) – +1.19,8 (0+0)
  • 24. Антон Дудченко (Україна) +1.21,0 (0+1)
  • 52. Богдан Цимбал (Україна) +2.04,9(0+1)
  • 88. Андрій Доценко (Україна) – +3.00,1 (1+0)
  • 106. Денис Насико (Україна) – +3.30,0 (2+2)

Наступні перегони у чоловіків знову спринт і знову в Естерсунді. 10 км побіжать у четвер, 2 грудня.