До п'єдесталу далеко: українки провалилися у спринті на Кубку світу

Найкращий результат серед українок продемонструвала 34-річна Олена Білосюк (Підгрушна). Вона пройшла дистанцію без жодного промаху, але відстала від переможниці майже на півтори хвилини.
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Перемогу в гонці відсвяткувала шведка Ханна Еберг, яка сьогодні відстрілялася на нуль. Також без промахів стріляла Анаїс Шевальє-Буше, але програла шведці у швидкості.
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Результати спринтерських перегонів:
1. Ханна Еберг (0+0) 19:01,5
2. Анаїс Шевальє-Буше (0+0) +11,3
3. Марті Олсбю Ройселанд (0+1) +15,4
...
24. Олена Білосюк (0+0) +1:22,1
44. Віта Семеренко (0+1) +1:52,0
50. Юлія Джима (1+1) +2:01,1
77. Катерина Бех (1+1) +2:27,8
99. Валя Семеренко (0+4) +3:21,3
Нагадаємо, що сьогодні відбудуться чоловічі спринтерські перегони, початок – о 14:45.
Нашу команду в гонці представлять п'ять біатлоністів:
- Дмитро Підручний
- Антон Дудченко
- Богдан Цимбал
- Денис Насико
- Андрій Доценко
Раніше ми писали, що українська біатлоністка переплутала прапори України та Швеції. Під час індивідуальних перегонів у шведському Естерсунді Анастасія Меркушина прийняла прапор Швеції за український.