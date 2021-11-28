28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон Маско, хто ти? Маско, хто ти? Інгулець - Шахтар: онлайн Інгулець - Шахтар: онлайн 🔱 Бурба – герой чи зрадник?
СЬОГОДНІ Спорт Новини біатлону

До п'єдесталу далеко: українки провалилися у спринті на Кубку світу

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор сайту segodnya.ua
28 листопада, 13:37
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Сьогодні на першому етапі Кубка світу з біатлону у шведському Естерсунді відбулися жіночі спринтерські перегони. Українки невдало виступили у гонці, фінішувавши за межами ТОП-20
Ганна Еберг стала переможницею спринта
Ганна Еберг стала переможницею спринта / Фото: REUTERS

Найкращий результат серед українок продемонструвала 34-річна Олена Білосюк (Підгрушна). Вона пройшла дистанцію без жодного промаху, але відстала від переможниці майже на півтори хвилини.

Читайте також: Чому вона досі не на Кубку світу? Українська біатлоністка виграла другу медаль за тиждень

Реклама

Перемогу в гонці відсвяткувала шведка Ханна Еберг, яка сьогодні відстрілялася на нуль. Також без промахів стріляла Анаїс Шевальє-Буше, але програла шведці у швидкості.

Результати спринтерських перегонів:
1. Ханна Еберг (0+0) 19:01,5
2. Анаїс Шевальє-Буше (0+0) +11,3
3. Марті Олсбю Ройселанд (0+1) +15,4
...
24. Олена Білосюк (0+0) +1:22,1
44. Віта Семеренко (0+1) +1:52,0
50. Юлія Джима (1+1) +2:01,1
77. Катерина Бех (1+1) +2:27,8
99. Валя Семеренко (0+4) +3:21,3

Нагадаємо, що сьогодні відбудуться чоловічі спринтерські перегони, початок – о 14:45.

Реклама

Нашу команду в гонці представлять п'ять біатлоністів:

  • Дмитро Підручний
  • Антон Дудченко
  • Богдан Цимбал
  • Денис Насико
  • Андрій Доценко

Раніше ми писали, що українська біатлоністка переплутала прапори України та Швеції. Під час індивідуальних перегонів у шведському Естерсунді Анастасія Меркушина прийняла прапор Швеції за український.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
16
43:8
41
2
Шахтар
15
40:8
38
3
Дніпро-1
16
29:16
34
4
Ворскла
16
29:17
31
5
Зоря
15
34:18
29
6
Десна
16
18:22
24
7
Олександрія
15
15:13
23
8
Верес
15
14:15
22
9
Металіст 1925
15
16:24
19
10
Львів
16
12:23
16
11
Колос
15
10:22
15
12
Рух
14
13:20
13
13
Чорноморець
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Інгулець
14
11:25
10
16
Маріуполь
16
18:38
7
Показати бiльше
Неділя, 28 листопада
14:00
Дивись на:
17:00
Дивись на:
19:30
Дивись на:
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейтлін
Полк

США
Фото красуні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти