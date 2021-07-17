Страшна повінь в Німеччині: постраждалим допомагають навіть футболісти

Футбольні організації Німеччини виділять постраждалим від стихії близько 3 мільйонів євро. Свій внесок зроблять і клуби німецької Бундесліги

Сильна повінь в Німеччині / Фото: Reuters

Німецький футбольний союз і Німецька футбольна ліга не залишилися в стороні від страшної повені в Німеччині. Вони заснують фонд допомоги родичам жертв і постраждалим від стихії.

Найсильніше від повені постраждала федеральна земля Рейнланд-Пфальц. Жертвами стихії, за останніми даними, стали понад 110 чоловік – при цьому зниклими без вісті числяться близько 1300. Футбольні організації виділять постраждалим близько 3 мільйонів євро.

Також висловили бажання надати фінансову допомогу в розмірі 100 тисяч євро клуби Бундесліги – мюнхенська Баварія і Кельн. А дортмундська Боруссія і Боруссія з Менхенгладбаха виділять потерпілим кошти від проведення товариських матчів.

Як зазначає euronews, в п'ятницю міноборони Німеччини ввело на заході країни режим надзвичайної ситуації, надавши військовим право діяти на свій розсуд. Понад 100 тисяч людина досі залишаються без світла, цілі райони залишаються без газу. Рівень води все ще високий, але поступово йде на спад.

Нагадаємо, що в минулому сезоні в Німеччині Баварія нашила п'яту зірку до своєї емблемі.