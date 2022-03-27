Жахлива аварія Шумахера. Син легендарного чемпіона в лікарні

Аварія Міка Шумахера / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Гран-прі Саудівської Аравії у 2022 році щодня приносить сюрпризи, і всі вони дуже неприємні. Все почалося у п'ятницю, коли під час гоночних практик місто Джидда, де відбувається етап, зазнало ракетної атаки з боку Ємену. Отримавши гарантії безпеки, пілоти ухвалили спільне рішення продовжити гран-прі.

/ Фото: Twitter Formula 1

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Суботня кваліфікація розпочалася з проблем у Льюса Хемілтона. 7-разовий чемпіон Формули-1 вперше за 5 років не зміг подолати перший сегмент кваліфікації.

А ось син іншої легенди Формули-1 Міхаеля Шумахера зміг пробитися в топ-15. Але другий сегмент кваліфікації мало не завершився для Міка фатально. На одному з поворотів Шумахер-молодший не впорався з керуванням і на повній швидкості влетів в огорожу траси. Понад годину пілота евакуювали з боліда, після чого швидка допомога одразу доставила Міка до лікарні.

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Життю Міка Шумахера нічого не загрожує, а ось брати участь у гонці він не зможе. Виходячи із регламенту замінити пілота вже неможливо. Тому за Хаас виступить лише Кевін Магнуссен, а у перегонах візьмуть участь 19 гонщиків.

Перес – переможець кваліфікації гран-прі Саудівської Аравії

Розв'язка кваліфікації відбулася на фінальному колі. Лідер вікенду Шарль Леклер із Феррарі здавалося нікому вже не віддасть поул. Але останнє коло Серхіо Переса стало просто ідеальним. Представник команди Ред Булл зміг випередити Леклера всього на 0,025 секунди, і тепер саме мексиканець стартуватиме з першого місця.