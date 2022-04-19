Країна рабів та дебілів. Ексворотар збірної України виніс вирок Росії

Населення Росії живе у злиднях, але мріє про підкорення світу / Фото: Колаж: Сьогодні

Тренер воротарів Полісся Рустам Худжамов різко висловився про путінську Росію, яка претендує на світове панування. Країна не може забезпечити нормальними побутовими умовами своє населення, натомість вчить жити сусідні держави.

Читайте також: Послали один одного нах*й: Ярмоленко розповів про розмову з Тимощуком

Реклама

"Як може країна, де є природні копалини, все, що завгодно, яка могла б стати провідною країною у світі, виробляти тільки зброю? І вони пишаються тим, що вони роблять те, що може вбивати. Подивіться країни, де є нафта, газ. Подивіться на Норвегію, ОАЕ, Катар. Я розумію, що там території не такі, як у Росії. Росіяни виправдовують президента та всіх інших, що вони крадуть, що так треба. Бл**ь, це країна рабів та дебілів.

/ Фото: Getty Images

Як у 21-му столітті у тебе немає інтернету, навіть щоб подивитися, що є десь унітаз, а не дірка в землі? Я точно знаю, що вони ходять на річку, щоб прати свою білизну. Як це можливо у 21-му столітті? У вас нафти й газу прямо по яйця, а ви нічого не можете зробити у своїй країні. Приходите до нас вбивати, щоб відібрати телефон. Це дикуни, які ще живуть у 12-му столітті", – сказав Худжамов в інтерв'ю каналу Футбол 1/2/3.

Воротар "Маріуполя" Рустам Худжамов / Фото: ФК Маріуполь

Раніше знаменитий голкіпер не стримав емоцій після знімків з Бучі і заявив, що має намір особисто знищувати біомасу з Росії. Худжамов закликав до створення організації за прикладом Моссада для знищення російських військових злочинців.

Реклама

У Бучі людей ховали прямісінько у дворах / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

А ексфорвард Шахтаря Руслан Фомін розповів про звірства рашистів у Маріуполі. Російські злочинці влаштували геноцид українців у приморському місті.