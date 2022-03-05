Стоп війні! Баварія провела акцію на підтримку України

Мюнхенська Баварія солідарна з Україною / Фото: Офіційний сайт ФК "Баварія"

Вже десятий день продовжується вторгнення Росії в Україну. Армія сусідньої держави руйнує наші міста та вбиває мирне населення за наказом президента РФ Володимира Путіна.

На знак підтримки України мюнхенська Баварія провела акцію перед початком поєдинку з Баєром (1:1). У центральному колі стадіону було розгорнуто банер із написом "СТОП ВІЙНІ!" Обидві команди вийшли на поєдинок у куртках у синьо-жовтих національних кольорах України. Потім команди зібралися в коло та вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

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Щити та відеоекрани навколо поля були підсвічені кольорами України. Кутові прапори також були пофарбовані у жовті та сині кольори. Капітан Баварії Томас Мюллер під час матчу носив синьо-жовту пов'язку. Крім того, цього вечора домашній стадіон Баварії був освітлений синьо-жовтим підсвічуванням.

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"Дуже важко зосередитися на футбольних справах із усіма жахливими картинами війни, які ми щодня спостерігаємо з України. Ми ніколи не думали, що знову побачимо щось подібне у Європі. Ця війна має припинитися. Наші думки з людьми в Україні", – наводить слова генерального директора Баварії Олівера Кана клубний сайт.

Це не перший сигнал підтримки України від Баварії. У попередньому матчі чемпіонату Німеччини капітан команди Роберт Левандовскі вийшов із капітанською пов'язкою, розфарбованою у кольори прапора України.