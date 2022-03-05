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Стоп войне! Бавария провела акцию в поддержку Украины

Сергей Шаховец
5 марта, 22:45
Перед матчем 25-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская Бавария поддержала народ Украины и призвала закончить кровопролитную войну

Мюнхенская Бавария солидарна с Украиной / Фото: Официальный сайт ФК "Бавария"

Уже десятый день продолжается вторжение России в Украину. Армия соседнего государства рушит наши города и убивает мирное население по приказу президента РФ Владимира Путина.

В знак поддержки Украины мюнхенская Бавария провела акцию перед началом поединка с Баером (1:1). В центральном круге стадиона был развернут баннер с надписью "СТОП ВОЙНЕ!" Обе команды вышли на поединок в куртках в сине-желтых национальных цветах Украины. Затем команды собрались в круг и почтили память погибших минутой молчания.

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Щиты и видеоэкраны вокруг поля были подсвечены цветами Украины. Угловые флаги также были окрашены в желтый и синий цвета. Капитан Баварии Томас Мюллер во время матча носил сине-желтую повязку. Кроме того, в этот вечер домашний стадион Баварии был освещен сине-желтой подсветкой.

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"Очень трудно сосредоточиться на футбольных делах со всеми ужасающими картинами войны, которые мы ежедневно наблюдаем из Украины.

Мы никогда не думали, что снова увидим что-то подобное в Европе. Эта война должна прекратиться. Наши мысли с людьми в Украине", – приводит слова генерального директора Баварии Оливера Кана клубный сайт.

Отметим, что это не первый сигнал поддержки Украины от Баварии. В предыдущем матче чемпионата Германии капитан команды Роберт Левандовски вышел с капитанской повязкой, раскрашенной в цвета флага Украины.

Левандовски с украинской капитанской повязкой / Фото: Reuters