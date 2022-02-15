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Стильно та патріотично: капітан ХК Донбас приготував сюрприз на честь Дня єднання

Сергій Шаховець
15 лютого, 16:36
Сьогодні ХК Донбас зіграє матч із Маріуполем у рамках регулярного чемпіонату Хокейної Суперліги України

Капітан ХК Донбас Віктор Захаров / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні

Капітан ХК Донбас Віктор Захаров перед матчем із Маріуполем особливо підготувався до поєдинку.

Віктор стилізував свої ковзани у кольори національного прапора України. Жовто-сині кольори форвард обрав на честь Дня єднання України, який відзначатиметься 16 лютого.

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Фото ковзанів Віктор Захаров опублікував у своєму Instagram.

"Ковзани на гру з ХК Маріуполь на честь Дня єднання", – підписав фото український хокеїст.

Додамо, що матч Донбас – Маріуполь відбудеться сьогодні, 15 лютого, о 18:00.

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Нагадаємо, 16 лютого в Україні святкуватимуть День єднання. Відповідний наказ підписав президент України Володимир Зеленський. Цього дня планують підняти державні прапори на будівлях та о десятій ранку виконати гімн.