Стильно и патриотично: капитан ХК Донбасс приготовил сюрприз в честь Дня единения

Капитан ХК Донбасс Виктор Захаров / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

Капитан ХК Донбасса Виктор Захаров перед матчем с Мариуполем по особому подготовился к поединку.

Виктор стилизовал свои коньки в цвета национального флага Украины. Желто-синие цвета форвард выбрал в честь Дня единения Украины, который будет отмечаться 16 февраля.

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Фото коньков Виктор Захаров опубликовал в своем Instagram.

"Коньки на игру с ХК Мариуполь в честь Дня единения", – подписал фото украинский хоккеист.

Добавим, что матч Донбасс – Мариуполь состоится сегодня, 15 февраля, в 18:00.

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Напомним, 16 февраля в Украине будут праздновать День единения. Соответствующий приказ подписал президент Украины Владимир Зеленский. В этот день планируют поднять государственные флаги на зданиях и в десять утра исполнить гимн.