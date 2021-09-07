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Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
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Степаненко в Парижі спробував заробити грошей співом: дружина зупинила

Андрій Трофімов
7 вересня, 14:23
Півзахисник збірної України Тарас Степаненко та його дружина Маргарита поділилися новими подробицями свого перебування в столиці Франції

Тарас Степаненко і його дружина Маргарита / Фото: Instagram

Ми вже писали, що після нічиєї 1:1 з Францією тренер збірної України Олександр Петраков надав низці гравців можливість відпочити, а Тарас Степаненко, користуючись нагодою, махнув з дружиною до Парижа.

Гуляючи столицею Франції, закохані батьки трьох дітей не забули відвідати Монмартр. І підспівуючи місцевому вуличному музикантові, Тарас Степаненко зловив себе на думці, що свої вокальні здібності міг би монетизувати.

"Давай гроші заробляти", – запропонував Тарас Степаненко

Але Маргарита ідею чоловіка не підтримала.

"Ні, таким співом навряд чи", – розсміявшись, відповіла красуня

"Дуже хотіла психонути і полетіти з дітьми, адже вони мріють про Париж і Ейфелеву вежу з першого дня навчання у французькій школі. Але занадто складний переліт, рейси залишалися тільки з пересадками. Вирішили, чому б не романтік, адже це ми теж дуже любимо)))" – розповіла Маргарита Степаненко.

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За словами Маргарити, кума підкинула їм "програму абсолютно іншого Парижа": "Ми прогулялися вуличками і побачили місця, про які й не знали. Море задоволення".

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