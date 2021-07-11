Стартові склади на фінал Євро-2020 Італія – Англія

Фіналісти чемпіонату Європи 2020 визначилися зі стартовими складами на головний матч турніру. Команди вийдуть на поле о 22:00

Склади на фінал Євро-2020 / Фото: Reuters

Збірні Англії та Італії оголосили стартові склади на фінальний матч Євро-2020. Поєдинок відбудеться сьогодні на стадіоні "Вемблі" і почнеться о 22:00. Дивитися Італія – Англія можна на нашому сайті.

Італія – Англія: де і коли дивитися фінал Євро-2020

Італія: Доннарумма, Ді Лоренцо, Бонуччі, К'єлліні, Емерсон, Барелла, Жоржинйо, Верратті, К'єза, Іммобіле, Інсіньє

Запасні: Сірігу, Мерет, Локателлі, Белотті, Берарді, Пессіна, Ачербі, Крістанте, Бернардескі, Бастоні, Флоренці, Толой

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Англія: Пікфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Тріпп'єр, Шоу, Філліпс, Райс, Маунт, Стерлінг, Кейн

Запасні: Рамсдейл, Джонстон, Гріліш, Гендерсон, Решфорд, Мінгс. Коді, Санчо, Калверт-Льюін, Джеймс, Сака, Беллінгем.

Раніше ми писали, що наречена гравця збірної України у фіналі Євро вболіватиме за Італію. У фіналі Євро-2020 збірна Італії отримає чарівну підтримку з України. За італійську команду сьогодні буде вболівати Даша Савіна.