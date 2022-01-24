"Старого пса не навчиш нових трюків". Джошуа краще не виходити на бій з Усиком

Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

Якщо Ей-Джей програє другий бій Усику, британцю не світить зустріч із Тайсоном Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу. У такому разі Джошуа краще взяти паузу і поступитися правом першого поєдинку з Усиком Циганському королю, вважає британський топовий експерт Колін Гарт.

"Впевнений, Джошуа нині повен уразливостей та слабких місць. Тож Усик знову його поб'є, якщо реванш відбудеться. А якщо так, то бою Джошуа проти Тайсона Ф'юрі нам не бачити. Я не промоутер Ентоні, я не його менеджер. Але так, я б порадив йому взяти паузу, дозволити Тайсону побитися з Усиком (за звання абсолюту), а потім битися з переможцем.

Усик vs Ф'юрі / Фото: Instagram

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Як я зрозумів, Джошуа вирішив повністю поміняти тренерський штаб та готуватися за абсолютно іншою системою. Схоже, Робу Маккрекену показали, де поріг. Але Джошуа вже за тридцять. Які шанси навчити старого пса нових трюків? У бою з Усиком весь його тренерський штаб облажався. Я так і не зрозумів, що там сталося. Не було твердої руки. Не було людини, яка б сказала Джошуа, як йому переламати хід двобою і що йому робити. Який би дав йому слушну пораду, слушну підказку. Натомість усі навперебій щось говорили Ентоні. Але він чи не почув їх, чи просто не зміг нічого зробити", – цитує Гарта vringe.com.

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Нагадаємо, що, незважаючи на домовленість про проведення реваншу з Ентоні Джошуа, команда Олександра Усика веде переговори щодо організації мегафайту Ф'юрі – Усик.

Сам Ентоні Джошуа готовий відмовитися від реваншу з Усиком, але за солідну компенсацію у 20 млн доларів.

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Повна ясність у цьому питанні має настати найближчим часом.