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Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
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Стануть мільйонерами. Українцям обіцяють шалені гроші за перемогу над Росією

Андрій Трофімов
10 вересня, 18:29
Команди зіграють в 1/8 фіналу чемпіонату Європи з волейболу. Якщо українці пройдуть в чвертьфінал, то отримають 10 мільйонів гривень

Збірна України з волейболу / Фото: CEV

У суботу, 11 вересня, збірна України з волейболу зіграє в плей-оф чемпіонату Європи. Наш суперник – Росія.

Після анексії Криму та війни на Донбасі додатково налаштовувати наших спортсменів на матчі з Росією не потрібно. Всі прекрасно розуміють – спорту поза політикою не буває.

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Проте, президент Федерації волейболу України Михайло Мельник пообіцяв волейболістам солідні преміальні за вихід у чвертьфінал чемпіонату Європи.

Партнери і спонсори федерації виділять 10 мільйонів гривень за перемогу над Росією.

"В останні роки збірна України з волейболу демонструє хороші результати. Завдяки підтримці корпоративних партнерів збірної наразі у нас є можливість мотивувати наших хлопців не тільки словами, а й фінансово", – заявив Мельник.

Нагадаємо, на Олімпіаді в Токіо команда РФ зайняла друге місце. Чемпіони Ігор французи прямо на майданчику виконали канкан.

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