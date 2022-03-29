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Став на облік в тероборону. Наставник Ворскли готовий взяти зброю до рук

Сергій Шаховець
29 березня, 19:02
Головний тренер полтавської Ворскли Юрій Максимов у шоці від дій недоумкуватого недофюрера, який вирішив захопити нашу країну

Юрій Максимов записався у тероборону / Фото: Колаж: Сьогодні

Військове вторгнення Росії в Україну поставило на паузу вітчизняний чемпіонат. Нині багатьом людям не до футболу.

Наставник Ворскли Юрій Максимов розповів, як він зустрів війну і чим зараз займається.

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"Буду їхати до Києва на дачу, де і був весь цей час. Дружина з сім'єю з 24 лютого, коли почалися обстріли, поїхала під Ужгород. Я спочатку сидів під Полтавою, а потім поїхав на дачу. Сім'ю навіть і не бачив. Потім уже приїхав до них, разом з сином пройшли медогляд та стали на облік у тероборону Малого Березного Закарпатської області. Зараз уже сім'ю побачив і їхатиму знову до Києва.

Про війну я дізнався у Полтаві. Біля нас розташована військова частина, ми бачили, як тренуються наші солдати. 24 лютого ми перебували на базі та готувалися до матчу з Вересом. О 4-й годині ранку я почув, як почали гудіти літаки. Я все зрозумів. О 09.00 ми з командою та керівництвом зібралися на стадіоні і вирішили роз'їхатися.

Я одразу поїхав за місто, а дружина з дітьми поїхала на Закарпаття. Залишатися було не можна. Наш будинок знаходиться між військовою частиною та школою поліції.

Прикро, що зброю нам ніхто не дає. Дали б зброю, а країну є кому захищати. На п'ять осіб один автомат. Я готовий взяти зброю в руки, мені нічого втрачати. Ми ж не нападаємо, а захищаємося.

Я не очікував, що таке може статися. Коли люди втратили свої домівки та перебувають у депресії, не до футболу. Один хворий дебіл поставив на коліна стільки людей", – сказав Максимов в інтерв'ю FanDay.

Юрій Максимов / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"

Раніше ми розповідали, що ексфутболіст київського Динамо та збірної України Артем Мілевський вирішив не залишати свою другу батьківщину під час війни. Відомий форвард допомагає розвантажувати гуманітарну допомогу в українській столиці.

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Мілевський допомагає киянам / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні