Став на облік в тероборону. Наставник Ворскли готовий взяти зброю до рук

Військове вторгнення Росії в Україну поставило на паузу вітчизняний чемпіонат. Нині багатьом людям не до футболу.

Наставник Ворскли Юрій Максимов розповів, як він зустрів війну і чим зараз займається.

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"Буду їхати до Києва на дачу, де і був весь цей час. Дружина з сім'єю з 24 лютого, коли почалися обстріли, поїхала під Ужгород. Я спочатку сидів під Полтавою, а потім поїхав на дачу. Сім'ю навіть і не бачив. Потім уже приїхав до них, разом з сином пройшли медогляд та стали на облік у тероборону Малого Березного Закарпатської області. Зараз уже сім'ю побачив і їхатиму знову до Києва.

Про війну я дізнався у Полтаві. Біля нас розташована військова частина, ми бачили, як тренуються наші солдати. 24 лютого ми перебували на базі та готувалися до матчу з Вересом. О 4-й годині ранку я почув, як почали гудіти літаки. Я все зрозумів. О 09.00 ми з командою та керівництвом зібралися на стадіоні і вирішили роз'їхатися.

Я одразу поїхав за місто, а дружина з дітьми поїхала на Закарпаття. Залишатися було не можна. Наш будинок знаходиться між військовою частиною та школою поліції.

Прикро, що зброю нам ніхто не дає. Дали б зброю, а країну є кому захищати. На п'ять осіб один автомат. Я готовий взяти зброю в руки, мені нічого втрачати. Ми ж не нападаємо, а захищаємося.

Я не очікував, що таке може статися. Коли люди втратили свої домівки та перебувають у депресії, не до футболу. Один хворий дебіл поставив на коліна стільки людей", – сказав Максимов в інтерв'ю FanDay.