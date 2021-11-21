Стадіон із морських контейнерів: у Катарі добудували останню арену до ЧС-2022

У Катарі побудували стадіон з морських контейнерів / Фото: REUTERS

Про завершення будівництва стадіону "Рас Абу Абуд", який отримав нову назву "Стадіон 974", у Twitter повідомив генеральний секретар верховного комітету з підготовки та спадщини ЧС-2022 Хасан аль-Таваді.

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Рас Абу Абуд є тимчасовим стадіоном. Він розташований на березі Перської затоки.

Його унікальність полягає в тому, що основою конструкції арени виступили вантажні контейнери. У такий спосіб організатори заощадили на будівельних матеріалах.

Стадіон буде повністю розібраний після чемпіонату світу, а будівельні матеріали будуть повторно використані як для спортивних, так і для неспортивних проектів, йдеться на сайті hospitality.fifa.com.

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Такий вигляд має стадіон із морських контейнерів. Фото: Reuters

Місткість арени становить 40 тисяч глядачів. Тут пройдуть сім матчів турніру – шість на груповому етапі та один матч 1/8 фіналу. Окрім цього, стадіон прийме шість поєдинків Кубка арабських націй.

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