21 листопада 14:00
Минай --
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21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
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Верес --
Металіст 1925 --
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Маріуполь --
Львів --
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Рух --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
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Вільярреал --
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Барселона --
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Зальцбург --
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Вольфсбург --
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Мальме --
Зеніт --
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Інтер --
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Стадіон із морських контейнерів: у Катарі добудували останню арену до ЧС-2022

Олександр Трикіша
21 листопада, 11:22
У Катарі завершили будівництво останнього стадіону до чемпіонату світу 2022 року. Унікальна арена побудована з морських контейнерів

У Катарі побудували стадіон з морських контейнерів / Фото: REUTERS

Про завершення будівництва стадіону "Рас Абу Абуд", який отримав нову назву "Стадіон 974", у Twitter повідомив генеральний секретар верховного комітету з підготовки та спадщини ЧС-2022 Хасан аль-Таваді.

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Рас Абу Абуд є тимчасовим стадіоном. Він розташований на березі Перської затоки.

Його унікальність полягає в тому, що основою конструкції арени виступили вантажні контейнери. У такий спосіб організатори заощадили на будівельних матеріалах.

Стадіон буде повністю розібраний після чемпіонату світу, а будівельні матеріали будуть повторно використані як для спортивних, так і для неспортивних проектів, йдеться на сайті hospitality.fifa.com.

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Такий вигляд має стадіон із морських контейнерів. Фото: Reuters

Місткість арени становить 40 тисяч глядачів. Тут пройдуть сім матчів турніру – шість на груповому етапі та один матч 1/8 фіналу. Окрім цього, стадіон прийме шість поєдинків Кубка арабських націй.

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