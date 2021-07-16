Одразу захотілося купити! Зірка футболу оригінально анонсував свою автобіографію

Французький футболіст анонсував автобіографічну книгу за допомогою свого оригінального почуття гумору. Француз розповість фанатам, як пройшов шлях від вулиці до зірки футболу

Патріс Евра видав автобіографію

Знаменитий колишній гравець збірної Франції Партіс Евра анонсував свою автобіографічну книгу. Втім, відомий своїм почуттям гумору футболіст записав настільки захоплюючий трейлер, що у ту ж мить захотілося придбати книгу.

"Я люблю цю гру! Нарешті я можу анонсувати свою автобіографію! Я такий радий поділитися з усіма своїми шанувальниками тим, що було в моєму реальному житті страшним, смішним, сумним, щасливим, весь шлях від вулиць до рівня зірки", – написав Евра.

Книга з'явиться у продажу тільки 28 жовтня, але вже зараз її можна придбати за 24 євро. Електронна версія обійдеться в 12 євро.

Деякий час тому Патріс Евра зізнався, що чотири місяці грав зі шматком курки в бутсі. Евра довелося виходити на поле, незважаючи на травму ноги. Уявляєте, які історії можуть з'явитися в його автобіографії!

Раніше ми писали, що Евра переодягнувся в дівчину і станцював зі шваброю. Вірусне відео з французьким футболістом відразу ж стало популярним в Instagram.

За свою кар'єру француз встиг пограти у багатьох клубах, серед яких Ніцца, Монако, Манчестер Юнайтед, Ювентус, Марсель, Вест Гем. Гравець провів 733 матчі на клубному рівні і 81 поєдинок у складі національної збірної.

За цей час Евра забив 17 голів, завоював п'ять титулів в АПЛ, двічі вигравав чемпіонат Італії. Також на його рахунку перемоги в Лізі чемпіонів, Клубному чемпіонаті світу, Кубку і Суперкубку Італії.