Впоралися без Зінченка: Манчестер Сіті робить крок до півфіналу Ліги чемпіонів

Кевін Де Брюйне тягне Манчестер Сіті / Фото: Getty Images

Сьогодні пройшли два чвертьфінальні поєдинки. У центральній грі дня Манчестер Сіті приймав Атлетіко. Мадридці у 1/8 фіналу вибили інший манкуніанський клуб – Манчестер Юнайтед.

Через дискваліфікацію матч проти Атлетіко пропускав Кайл Уокер, проте українець Олександр Зінченко все одно залишився в запасі. Його місце на лівому фланзі зайняв Натан Аке.

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Перший тайм пройшов за невеликої переваги Сіті, проте жоден з ударів у площину воріт так і не полетів. При цьому мадридці й не били по воротах Едерсона.

Атлетико активізувався після перерви і навіть оновив атаку, проте спрацювала все ж таки вдала заміна Гвардіоли. На 68 хвилині в гру зайшов Фоден і вже через два обороти секундної стрілки знайшов можливість точної подачі на Де Брюйне. Кевін майстерно відкрив рахунок.

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Атлетіко всіляко намагався вирвати нічию наприкінці, але Сіті утримав мінімальну перевагу. Саме його команді Гвардіоли і належить захистити на полі мадридців за тиждень, 13 квітня.

МАНЧЕСТЕР СІТІ – АТЛЕТІКО 1:0

Гол: Де Брюйне, 70

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Манчестер Сіті: Едерсон – Канселу, Стоунз, Ляпорт, Аке – Гюндоган (Гріліш, 68), Родрі – Бернарду Сілва, Де Брюйне, Марез (Фоден, 68) – Стерлінг (Жезус, 68).

Атлетіко: Облак – Врсалько, Савич, Рейнілдо, Феліпе, Лоді – Коке (Де Пауль, 60), Кондогбія, Льоренте (Кунья, 60) – Грізманн (Корреа, 60), Феліш (Лемар, 81).

Попередження: Де Пауль, Корреа, Врсалько – Жезус, Едерсон.