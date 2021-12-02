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11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
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Спортсмен здійснив кругосвітню подорож за 429 днів: в Україні було важко

Олександр Трикіша
2 грудня, 13:28
Німецький спортсмен Йонас Дайхманн завершив кругосвітню подорож. Тріатлоніст перетнув три континенти – Європу, Азію та Америку – пішки, на велосипеді та вплав

Йонас Дайхманн здійснив кругосвітню подорож / Фото: Instagram

"Німецький Форрест Гамп", як прозвали екстремала в Мережі, стартував у вересні 2020 року з Мюнхена і через 14 місяців повернувся до точки старту.

Для цього Йонасу знадобилося 429 днів. Він подолав 456 кілометрів водою, 5040 км пішки і 21 600 км на велосипеді.

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"Перший кругосвітній тріатлонний марафон завершено. Після 429 днів у дорозі та дистанції, 120-кратній Ironman, по 18 країнах я повернувся до Мюнхена, де все почалося у вересні минулого року.

Це була неймовірна пригода з такою кількістю злетів та падінь... Але поки що я просто дуже щасливий, що закінчив", – поділився емоціями після фінішу Дайхманн.

До переліку 18 країн, які відвідав спортсмен, увійшла й Україна. Йонас відвідав Одесу, Кривий Ріг, Кременчук та Харків, а потім вирушив до Росії.

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Візит до України припав на лютий-березень, тож німцю довелося тяжко. Під час своєї подорожі Йонас ночував у наметі прямо на вулиці, а на ранок його велосипед перетворювався на бурульку.

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До речі, Дайхманну довелося затриматись у нас через проблеми з паспортом. Батько надіслав йому документ з російською візою, але спочатку дах логістичного центру в Нідерландах обвалився, поки його посилка була там, а потім, коли паспорт уже був у Франкфурті, у місцевому аеропорту профспілка організувала страйк.