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Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
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Спортсмен совершил кругосветное путешествие за 429 дней: в Украине было трудно

Александр Трикиша
2 декабря, 13:28
Немецкий спортсмен Йонас Дайхманн завершил кругосветное путешествие. Триатлонист пересек три континента: Европу, Азию и Америку пешком, на велосипеде и вплавь

Йонас Дайхманн совершил кругосветное путешествие / Фото: Instagram

"Немецкий Форрест Гамп", как прозвали экстремала в Сети, стартовал в сентябре 2020 года из Мюнхена и спустя 14 месяцев вернулся к точке старта.

Для этого Йонасу потребовалось 429 дней. Он преодолел 456 километров вплавь, 5 040 км пешком и 21 600 км на велосипеде.

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"Первый кругосветный триатлоный марафон завершен. После 429 дней в пути и дистанции 120-кратной Ironman по 18 странам я вернулся в Мюнхен, где все началось в сентябре прошлого года.

Это было невероятное приключение с таким количеством взлетов и падений, но пока я просто очень счастлив, что закончил", – поделился эмоциями после финиша Дайхманн.

В число 18 стран, которые посетил спортсмен, вошла и Украина. Йонас посетил Одессу, Кривой Рог. Кременчуг и Харьков, а затем отправился в Россию.

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Визит в Украину припал на февраль-март, поэтому немцу пришлось тяжело. Во время своего путешествия Йонас ночевал в палатке прямо на улице, а на утро его велосипед превращался в сосульку.

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Кстати, Дайхманну пришлось задержаться у нас из-за проблем с паспортом. Отец отправил ему документ с российской визой, но сначала крыша логистического центра в Нидерландах обрушилась, пока его посылка находилась там, а затем, когда паспорт уже был во Франкфурте, в местном аэропорту профсоюз организовал забастовку.