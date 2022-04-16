Спортсмен із ЗСУ відмовився залишати Україну до перемоги над Росією

Артем Прима захищає Україну від орків / Фото: biathlon.com.ua, Колаж: Сьогодні

Війна Росії проти України згуртувала наших спортсменів навколо допомоги країні. Багато хто вступив до лав територіальної оборони, а дехто навіть став частиною ЗСУ.

Одним із таких спортсменів став біатлоніст Артем Прима. Хлопець матиме можливість залишити Україну за спеціальним дозволом для підготовки до наступного сезону. Втім, сам Прима запевнив, що не збирається їхати з країни.

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"Розмови про можливий дозвіл для виїзду за кордон були. Але моя думка така: поки йде війна, я хочу залишатися в Україні та захищати її, оскільки я контрактник ЗСУ. Дай бог, закінчиться війна нашою перемогою, тоді вже можна буде думати про підготовку до нового сезону. Війна прийшла зненацька, всі цінності відійшли на другий план. Думаю, що кожен переосмислив чимало чогось у своєму житті. У тому числі й спортсмени. Я повністю віддаюся службі: ходжу наряди, на патрулювання. Можу сказати спасибі керівництву, яке йде на деякі поступки, дають змогу тренуватись для підтримки спортивної форми".

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Також Артем поділився думкою про рідного Чернігова, який сильно постраждав від постійних атак фашистів.