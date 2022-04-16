Спортсмен из ВСУ отказался покидать Украину до победы над Россией

Артем Прима защищает Украину от орков / Фото: biathlon.com.ua, Коллаж: Сегодня

Война России против Украины сплотила наших спортсменов вокруг помощи стране. Многие вступили в ряды территориальной обороны, а некоторые даже стали частью ВСУ.

Одним из таких спортсменов стал биатлонист Артем Прима. У парня будет возможность покинуть Украину по специальному разрешению для подготовки к следующему сезону. Впрочем, сам Прима заверил, что не собирается уезжать из страны.

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"Разговоры о возможном разрешении для выезда за границу были. Но моя мысль такая: пока идет война, я хочу оставаться в Украине и защищать ее, поскольку я контрактник ВСУ. Дай бог, закончится война нашей победой, тогда уже можно будет думать про подготовку к новому сезону. Война пришла неожиданно, все ценности отошли на второй план. Думаю, что каждый переосмыслил немало чего в своей жизни. В том числе и спортсмены. Я полностью отдаюсь службе: хожу в наряды, на патрулирование. Могу сказать спасибо руководству, которое идет на некоторые уступки, дают возможность тренироваться для поддержки спортивной формы".

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Также Артем поделился мнением о родном Чернигове, который сильно пострадал от постоянных атак фашистов.