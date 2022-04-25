Спортивний Оскар знайшов своїх героїв. Пілот Ф-1 кращий за футбольного бомбардира

Ферстаппен став переможцем спортивного "Оскару" / Фото: Колаж: Сьогодні

Перемога на гран-прі Емілії-Романії не найголовніший успіх вікенду для чинного чемпіона Формули-1.

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Макс Ферстаппен – найкращий спортсмен року за версією Laureus World Sports Awards. Премія, яку порівнюють із кінематографічним Оскаром. Приз від Laureus вручається щорічно з 1999 року, за визначні досягнення спортсменів минулого року.

Серед чоловіків найкращим визнано Макса Ферстаппена, який випередив таких конкурентів, як Роберт Левандовскі (футбол), Новак Джокович (теніс), Том Бреді (американський футбол), Еліуд Кіпчоге (легка атлетика), Калеб Дрессел (плавання). Саме драматична перемога на останньому колі заключного етапу чемпіонату Формули-1 дозволила святкувати успіх нідерландському гонщику.

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Я дуже радий, адже цьому визнанню передували роки напруженої роботи та підготовки. Я неймовірно гордий. З дитинства я мріяв досягти успіху і стати чемпіоном світу. Я перший гонщик з Нідерландів, який виграв титул у Формулі 1, і я ніколи не забуду реакцію голландської преси та вболівальників. Для мене багато що означає присудження такої престижної нагороди, і я дуже радий.

За нагородою Роберт прийшов з дружиною

Без своєї заслуженої нагороди не залишився Роберт Левандовський, який став найкращим бомбардиром у Європі. Форвард Баварії та збірної Польщі став лауреатом премії Laureus Aсademy за виняткові здобутки у спорті.

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Найкращою спортсменкою року визнано ямайську легкоатлетку Елейн Томпсон. Вона у 2021 році підкорила олімпіаду в Токіо, де здобула 3 золоті медалі.

Леонардо Бонуччі і Джорджо К'єлліні з трофеєм Євро-2020 / Фото: Reuters

Командою року визнано збірну Італії з футболу. Перемога на Євро-2020 стала ключовим фактором у виборі лауреата у цій номінації.

Валентино Россі / Фото: Reuters

Ще один приз від Laureus відправляється на Апенніни. У номінації "спортивна ікона" перемогу святкував мотогонщик Валентино Россі, який минулого року завершив свої виступи у MotoGP.

Британка Емма Радукану виграла US Open-2021 / Фото: Reuters

Найбільший прогрес минулого сезону за версією Laureus продемонструвала Емма Радукану, забравши нагороду за прорив року.