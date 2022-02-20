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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Спина навпіл: лижник-модель мало не залишився інвалідом у Пекіні

Олександр Трикіша
20 лютого, 10:14
Британський фрістайліст Гас Кенворті налякав своїх фанатів під час виступу на Олімпіаді-2020. Спортсмен невдало приземлився, але дивом уникнув серйозної травми

Гас Кенворті ледь не зламав собі спину / Фото: REUTERS

У фіналі змагань з хафпайпу Кенворті невдало приземлився і вдарився спиною в ребро спеціальної конструкції.

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Від удару спина лижного акробату зігнулася навпіл, а з ноги злетіла лижа. До Гаса одразу ж кинувся стюард, але спортсмен зміг сам піднятися на ноги, а потім примудрився завершити заїзд і посісти підсумкове 8 місце.

"Це був не той заїзд, який я хотів зробити. Я хотів показати кращий результат, але після такого падіння я щасливий, що можу йти і завершити змагання неушкодженим", – зізнався спортсмен.

Хто такий Гас Кенворті

  • Гас Кенворті є срібним призером Сочі-2014 та срібним призером чемпіонату світу 2017 року у Слоупстайлі. Перед початком Ігор у Пекіні оголосив про завершення кар'єри після Олімпіади-2022.
  • До 2019 року виступав за збірну США, після чого змінив спортивне громадянство і став представляти Велику Британію на честь матері, яка народилася у Ліверпулі.
  • Гас є відкритим геєм. Він здійснив камінг-аут 23 жовтня 2015 року після того, як зайняв перший рядок рейтингу атлетів Американської асоціації лиж і сноуборду.
  • Кенуорті поєднує спортивну кар'єру з модельним бізнесом, а також знімався у серіалі "Американська історія жахів".

Нагадаємо, кілька днів тому американська гірськолижниця Ніна О'Браен травмувалася під час змагань з гігантського слалому на Олімпіаді-2022 – її нога вивернулася в інший бік.