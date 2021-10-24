24 жовтня 17:15
Барселона --
Реал --
24 жовтня 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ліверпуль --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини MMA

Дякуємо, що хоч не в піжамах: бійці MMA переходять в бої на подушках

Олександр Трикіша
24 жовтня, 11:07
На турнірі зі змішаних єдиноборств в Бразилії глядачів розважали незвичайним поєдинком. У клітці зійшлися бійці... з подушками

Бої подушками набирають популярність

У поєдинку на подушках брали участь дві дівчини. У Мережі пишуть, що це реальні бійці MMA, але в це раз вони розважалися з подушками в руках.

Читайте також: Вистачило двох ударів! Ємельяненко брутально нокаутував Джонсона

Реклама

До речі, незважаючи на жартівливий поєдинок, одній з них вдалося відправити суперницю на канвас, але дівчина швидко зрозуміла на ноги з посмішкою на обличчі.

Хтось з коментаторів під відео запитав, чи бувають у цьому виді спорту нокаути. Автор відео написав, що вперше таке бачив, але сподівається, що так.

До речі, битви на подушках завойовують все більше популярності. Вже навіть є перша в світі професійна ліга з боїв на подушках.

Реклама

"Професійний бій подушками – це самий захоплюючий новий вид спорту в світі", – анонсують свої турніри в лізі.

Реклама

Реклама