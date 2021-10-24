Дякуємо, що хоч не в піжамах: бійці MMA переходять в бої на подушках

Бої подушками набирають популярність

У поєдинку на подушках брали участь дві дівчини. У Мережі пишуть, що це реальні бійці MMA, але в це раз вони розважалися з подушками в руках.

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До речі, незважаючи на жартівливий поєдинок, одній з них вдалося відправити суперницю на канвас, але дівчина швидко зрозуміла на ноги з посмішкою на обличчі.

Хтось з коментаторів під відео запитав, чи бувають у цьому виді спорту нокаути. Автор відео написав, що вперше таке бачив, але сподівається, що так.

До речі, битви на подушках завойовують все більше популярності. Вже навіть є перша в світі професійна ліга з боїв на подушках.

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"Професійний бій подушками – це самий захоплюючий новий вид спорту в світі", – анонсують свої турніри в лізі.