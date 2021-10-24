24 октября 17:15
Барселона --
Реал --
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Манчестер Юнайтед --
Ливерпуль --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
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Спасибо, что хоть не в пижамах: бойцы MMA переходят в бои на подушках

Александр Трикиша
24 октября, 11:07
На турнире по смешанным единоборствам в Бразилии зрителей развлекали необычным поединком. В клетке сошлись бойцы… с подушками

Бои на подушка набирают популярность

В поединке на подушках участвовали две девушки. В Сети пишут, что это реальные бойцы MMA, но в это раз они развлекались с подушками в руках.

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Кстати, несмотря на шуточный поединок, одной их них удалось отправить соперницу на канвас, но девушка быстро понялась на ноги с улыбкой на лице.

Кто-то из комментаторов под видео спросил, бывают ли в этом виде спорта нокауты. Автор видео написал, что впервые такое видит, но надеется, что да.

Кстати, битвы на подушках завоевывают все больше популярности. Уже даже есть первая в мире профессиональная лига по боям на подушках.

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"Профессиональный бой подушками – это самый захватывающий новый вид спорта в мире", – анонсируют свои турниры в лиге.

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