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Спаринг-партнер Усика сказав, хто його переможе

Олег Люлька
16 грудня, 08:32
На думку Девіда Аллена, є лише один боксер, здатний здолати Олександра Усика – це Тайсон Ф'юрі

Девід Аллен і Олександр Усик / Фото: Instagram

Ентоні Джошуа не має шансів у реванші з Олександром Усиком, перемогти його до снаги тільки Тайсону Ф'юрі, хоча той напередодні і викреслив українця зі списку бажаних суперників на 2022 рік.

Таку заяву зробив британський суперваж Девід Аллен, який раніше був спаринг-партнером Усика.

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"Як Усик, так і Джошуа – золоті олімпійські медалісти, але з точки зору боксерських здібностей між ними світлові роки, – каже Аллен. — Усик на все має відповідь. Ей-Джей спробує взяти його нахрапом, нав'язати силовий бокс. Але цим не перемогти Усика, він надто розумний. Якщо Ентоні наштовхнеться на силовий Усика, то буде нокаутований нищівно".

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

"Джошуа не має здібностей для того, щоб перемогти Усика".

Олександр Усик VS Ентоні Джошуа / Фото: REUTERS

"Єдиний, хто здатний побити Усика, – це Тайсон Ф'юрі. А єдиний, хто здатний здолати Тайсона, – це Усик. Це буде найкращий бій у суперважах із часів Мухаммеда Алі та Джо Фрейзера", – заявив Аллен каналу Boxing Insider.

Тайсон Ф'юрі vs Олександр Усик / Фото: REUTERS

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Зазначимо, що сам Девід Аллен завершив кар'єру боксера після того, як був нокаутований Усиком у спарингу.

"Я не впав і я закінчив раунд. Проте я був нокаутований його лівою. Не хочу більше отримувати", – сказав тоді Аллен, який нині працює тренером.