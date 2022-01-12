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Зовсім страх втратив? Український боксер погрожує синові дубайського мільярдера

Андрій Трофімов
12 січня, 20:36
Бронзовий призер Олімпіади-2012 Тарас Шелестюк викликав на бій відеоблогера Рашида Белхасу, відомого як Money Kicks

Шелестюк вирішив побити Белхасу / Фото: Колаж: Сьогодні

"Шелестюк проти Белхаси. Давайте організуємо це. Легка робота та легкі гроші", – написав Тарас Шелестюк у соцмережах.

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Рашид Белхаса – 20-річний блогер із ОАЕ. Син мільярдера-забудовника із Еміратів Саїфа Ахмеда Белхаси. Хлопець – зірка Instagram, де має 2 млн підписників, і на YouTube аудиторію в 3,23 млн людей.

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Захоплюється боксом і проводить показові поєдинки, хоча досвіду участі у серйозних змаганнях він не має.

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Нещодавно була інформація, що Рашид хоче провести поєдинок проти легендарного Флойда Мейвезера.

36-річний Тарас Шелестюк – бронзовий призер Олімпіади-2012 провів на професійному рингу 19 боїв і всі виграв.

Свій останній поєдинок Шелестюк провів у жовтні, коли переміг 40-річного Ернесто Еспану.