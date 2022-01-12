Совсем страх потерял? Украинский боксер угрожает сыну дубайского миллиардера

Шелестюк решил побить Белхасу / Фото: Коллаж: Сегодня

"Шелестюк против Белхасы. Давайте организуем это. Легкая работа и легкие деньги", – написал Тарас Шелестюк соцсетях.

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Рашид Белхаса – 20-летний блогер из ОАЭ. Сын миллиардера-застройщика из Эмиратов Саифа Ахмеда Белхасы. Парень – звезда Instagram, где у него 2 млн подписчиков, и на YouTube аудитория в 3,23 млн человек.

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Увлекается боксом и проводит показательные поединки, хотя опыта участия в серьезных соревнованиях у него нет.

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Недавно была информация, что Рашид хочет провести поединок против легендарного Флойда Мейвезера.

36-летний Тарас Шелестюк – бронзовый призер Олимпиады-2012 провел на профессиональном ринге 19 боев и все выиграл.

Свой последний поединок Шелестюк провел в октябре, когда победил 40-летнего Эрнесто Эспану.