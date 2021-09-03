Зняли все! Гімнастку без кісток обчистили шахраї

Солдатова не вірить, що їй повернуть гроші / Фото: Instagram

23-річна Олександра Солдатова повідомила, що стала жертвою шахраїв.

"Непростий день у мене сьогодні. Я зіткнулася з шахраями, які зняли всі мої кошти. Друзі, будьте обережнішими! Ніколи не думала, що зі мною таке станеться. Але от", – написала Солдатова в сторіз своєї сторінки в Instagram.

За словами спортсменки з РФ, вона подала заяву до поліції, але не вірить, що та допоможе їй повернути гроші.

Нагадаємо, Солдатова – триразова чемпіонка світу в командному заліку (2014, 2015, 2018), а також у вправі зі стрічкою (2018).

8 вересня 2019 року росіянка знепритомніла під час фінального етапу Кубка виклику в Португалії. Після цього її виключили зі складу на чемпіонат світу, а незабаром вона оголосила про завершення спортивної кар'єри.

Але, будучи поза спортом, гімнастка залишається в стрічках новин. Раніше з'явилася інформація, що Солдатова намагалася накласти на себе руки. "До московської лікарні доставлена 21-річна А. Солдатова з тілесними ушкодженнями у зв'язку з суїцидальною спробою", – йшлося в офіційній заяві.

Пізніше Солдатова заявила, що причиною її госпіталізації стала не спроба самогубства, а побутова випадковість. "Вранці готувала сніданок, порізалася, таке буває. Ножі гострі, я гімнастка, на кухні стою не так давно", – стверджувала спортсменка.

При цьому Солдатова підтвердила, що має психічний розлад. У неї – булімія (надмірна заклопотаність контролюванням маси тіла).

Фанати називають Солдатову спортсменкою без кісток – ось за таку розтяжку.