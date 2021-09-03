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Сняли все! Гимнастку без костей обчистили мошенники

Олег Люлька
3 сентября, 10:03
Продолжается полоса неудач в жизни чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой

Солдатова не верит, что ей вернут деньги / Фото: Instagram

23-летняя Александра Солдатова сообщила, что стала жертвой мошенников.

"Непростой день у меня сегодня. Я столкнулась с мошенниками, которые сняли все мои средства. Друзья, будьте аккуратнее! Никогда не думала, что со мной такое произойдет. Но вот", – написала Солдатова в сториз своей страницы в Instagram.

По словам спортсменки из РФ, она подала заявление в полицию, но не верит, что та поможет ей вернуть деньги.

Напомним, Солдатова – трехкратная чемпионка мира в командном зачете (2014, 2015, 2018), а также в упражнении с лентой (2018).

8 сентября 2019 года россиянка потеряла сознание во время финального этапа Кубка вызова в Португалии. После этого ее исключили из состава на чемпионат мира, а вскоре она объявила о завершении спортивной карьеры.

Но, будучи вне спорта, гимнастка остается на слуху. Ранее появилась информация, что Солдатова пыталась покончить с собой. "В московскую больницу доставлена 21-летняя А. Солдатова с телесными повреждениями в связи с суицидальной попыткой", – говорилось в официальном заявлении.

Позже Солдатова заявила, что причиной ее госпитализации стала не попытка самоубийства, а бытовая случайность. "Утром готовила завтрак, порезалась, такое бывает. Ножи острые, я гимнастка, на кухне стою не так давно", – утверждала спортсменка.

При этом Солдатова подтвердила, что страдает психическим расстройством. У нее – булимия (чрезмерная озабоченность контролированием массы тела).

Фанаты называют Солдатову спортсменкой без костей – вот за такую растяжку.

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