Знову разом: українська тенісистка показала гаряче фото з легіонером Динамо

Українська тенісистка Ольга Янчук знову зійшлася з футболістом київського Динамо Жерсоном Родрігесом. Парочка разом провела час в заміському комплексі

Жерсон Родрігес і Ольга Янчук на відпочинку / Фото: Instagram

Ольга вибрала для побачення з коханим відвертий чорний купальник, який ледь приховує її принади.

"Краща частина мене. Люблю тебе, моє життя", – підписала фото тенісистка в Instagram.

Цікаво, що в червні Янчук оголосила про розставання з Жерсоном Родрігесом, а потім видалила свій пост і зізналася футболісту в любові.

Жерсон Родрігес і Ольга Янчук / Фото: Instagram

"Так, зараз я самотня жінка. Ми більше не одне ціле. З моменту нашої зустрічі минуло два чудових роки. Ми були кращими друзями, коханцями, партнерами.

Не знаю, що буде далі, але вірю, що ми збережемо батьківські відносини заради нашого сина – Жерсона-молодшого. Спасибі тобі за все, що ти для мене зробив, за любов і підтримку. Обіцяю виховати нашого сина в любові до батька" , – написала тоді Янчук.

А трохи пізніше Жерсон Родрінгес опублікував в соцмережах фото з семимісячним сином, якого футболістові подарувала тенісистка.