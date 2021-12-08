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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Снігопад у Бергамо зірвав матч Ліги чемпіонів

Сергій Шаховець
8 грудня, 23:20
Матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Аталанта – Вільярреал не відбувся через сильний снігопад

Матч Аталанта - Вільярреал перенесли через рясний снігопад / Фото: Reuters

Зустріч команди Руслана Малиновського та Вільярреала перенесли на 9 грудня, повідомляє прес-служба УЄФА.

Бергамо буквально завалило снігом. Арбітр зустрічі ухвалив рішення відкласти старт поєдинку на 20 хвилин, але погодні умови не покращали, тому було ухвалено рішення перенести поєдинок.

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Український хавбек Аталанти Руслан Малиновський не потрапив до основного складу на цей матч.

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Аталанта та Вільярреал ведуть боротьбу за пряму путівку до плей-оф. Команда з Бергамо набрала 6 очок і посідає 3 місце у турнірній таблиці групи F.

Вільярреал на 2-му місці та сім очок в активі. Манчестер Юнайтед, який грає із Янг Бойз, набрав 10 балів. У швейцарської команди 4 очки.