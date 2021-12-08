Снегопад в Бергамо сорвал матч Лиги чемпионов

Матч Аталанта - Вильярреал перенесли из-за обильного снегопада / Фото: Reuters

Встречу команды Руслана Малиновского и Вильяреала перенесли на 9 декабря, сообщает пресс-служба УЕФА.

Бергамо буквально завалило снегом. Арбитр встречи принял решение отложить старт поединка на 20 минут, но погодные условия не улучшились, поэтому было принято решение перенести поединок.

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Украинский хавбек Аталанты Руслан Малиновский не попал в основной состав на этот матч.

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Аталанта и Вильяреал ведут борьбу за прямую путевку в плей-офф. Команда из Бергамо набрала 6 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице группы F.

Вильярреал на 2-м месте и семь очков в активе. Манчестер Юнайтед, который играет с Янг Бойз, набрал 10 баллов. У швейцарской команды 4 очка.